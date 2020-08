Frederikssunds borgmester John Schmidt Andersen (V) med hustru Anne. I bassinet parrets to sønner Simon (tv) og Martin (i midten) med de respektive svigerdøtre Anne-Mette (tv) og Stine (th) sidstnævnte med borgmesterparrets barnebarn Carl på syv måneder på armen. Foto: Henrik Helmer Petersen.

Nu svømmehal indviet: Borgmesters familie hoppede straks i vandet

Se alle billederne fra indvielsen af Frederikssunds nye svømmehal. Det flotte bassin. Nordens eneste vandsauna. Modstrømsbassinet til elitesvømmere - samt vandrutsjebanen med blind ende. Flottere bliver det ikke. Borgmester John Schmidt Andersens to sønner Simon og Martin, svigerdøtrene Anne-Mette og Stine og barnebarnet Carl på syv måneder var blandt de første til at hoppe i vandet.

Svømmehallen blev indviet lørdag formiddag med taler og snoreklip. Her var både hurra og hil og lurer, og alle var enige om, at Frederikssund Kommune nu har en af landets absolut flotteste svømmehaller.

Da svømmehallen blev projekteret for nogle år siden, sagde Frederikssunds borgmester, at han ville springe i vandet som den første, når svømmehallen var bygget. Hans rådgivere har anbefalet ham at lade være. »Fotografering af en borgmester i badebukser er en dårlig ide«, sagde de. Familien kom ham undsætning.