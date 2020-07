Nu skal der danses på gaden

Efter at være blevet skolet i en uge af den erfarne og rytmiske og meget smidige 34-årige Tina Mweni, kunne gruppen af unge skoleferieramte frederikssundpiger fremvise fire færdige koreografier. Synkront, flot og rytmisk, og også med smil, latter og masser af livsglæde.

- Jeg havde lyst til også at danse i min sommerferie, og da jeg så, at Tina Mweni kom til Frederikssund, sprang jeg med på holdet. Det har været drønsjovt, siger hun.

Gør deres bedste

Såvel Freya som Sofie og de tre øvrige piger på dansegulvet fredag, 10-årige Sara Steffensen fra Frederikksund, 10-årige Silke Krull fra Frederikksund og 11-årige Bianca Ravn-Frausing fra Gerlev har under dansetræningen ihærdigt forsøgt at gøre Tina Mweni kunsten efter. Med de rette bevægelser og de rette spring, som vel at mærke ikke kun handler om at lande på fødderne, men også nogle gange på hænderne.