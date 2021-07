Grønne Colosseum skal både være international speedwaybane og udendørs koncertsted. Illustration: Slangerup Speedway Klub

Send til din ven. X Artiklen: Nu ligner det noget: Udendørs koncertsted afgørende skridt nærmere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Nu ligner det noget: Udendørs koncertsted afgørende skridt nærmere

Frederikssund - 20. juli 2021 kl. 05:15 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Speedwayklubs 48 millioner store ambitiøse plan om at bygge en international speedwaybane sammen med et stort udendørs koncertsted og et klubhus for andre af kommunens foreninger er kommet et afgørende skidt videre

Slangerup Speedway Klub vil bygge speedwaybanen på Hørup Skovvej om til en stor international bane, som skal etablere med grønne jordvolde med siddepladser, så der også kan afholdes udendørskoncerter på stedet.

Frederiksborg Amts Avis og sn.dk har skrevet om planerne før, og vi har også fortalt, at planerne har mødt modstand. Såvel Frederikssund Kommunes tekniske Forvaltning som HOFOR, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab har forbehold.

Frygt for grundvand De to instanser frygter, at det store drikkevandsreservoir under området kan blive forurenet af den jord, som skal køres til området for at realisere projektet, der har fået navnet Grønne Colosseum.

Jorden skal komme fra andre byggeprojekter, og jorden er med til at finansiere det 48 millioner kroner store projekt, idet der følger penge med for at overtage overskudsjord fra andre byggerier.

Rent jord et problem Speedwayklubben vil udelukkende benytte overskudsjord, der er kontrolleret og kategoriseret som »rent«, men det beroliger ikke Frederikssund Kommunes tekniske forvaltning og HOFOR. De tror, at forurenet jord kan snige sig med, og at det på sigt kan skade grundvandet.

I Slangerup Speedway Klub forstår man ikke, at kommunen og HOFOR ikke har tillid til jord, der er kontrolleret af andre myndigheder. Det forstår formand for Plan- og Miljøudvalget i Frederikssund, Jørgen Bech (V) heller ikke.

Politisk anmodning Det politiske udvalg har bedt den tekniske forvaltning se præcis på, hvad det kræver af kontrol og sikkerhedsforanstaltninger at realisere Grønne Colosseum. Generelt er der politisk opbakning til planerne.

Nu er det afgørende skridt videre kommet. Det kommer fra det store og international anerkendte landskabsarkitektfirma SLA, der har tegnet Grønne Colosseum for Slangerup Speedway Klub.

Nyt samarbejde SLA har tilbudt sig som samarbejdspartner med Frederikssund Kommune om at projektere Grønne Colosseum, så kommunen og HOFOR kan være sikre på, at Grønne Colosseum ikke komme til at belaste miljøet og grundvandet. Så den kommunale tekniske forvaltning til dels kan slippe tøjlerne lidt og ikke bruge oceaner af tid på at undersøge forholdene.

Sådan et arbejde har SLA erfaring med både fra Danmark og udlandet, og teknisk direktør i Frederikssund, Kristian Nabe Nielsen er meget åben over for sådan et samarbejde.

Positiv direktør - Vi fik tilbuddet fra SLA umiddelbart før sommerferien, og vi har lovet at svare tilbage umiddelbart efter sommerferien. Jeg synes, det er et godt tilbud. SLA er et stort firma med et flot internationalt renomme til at løse sådanne opgave. Jeg tror godt, vi som kommune kan udarbejde en kontrakt med SLA, så de varetager projekteringen og det miljømæssige, og vi som kommune beholder kontrolmyndigheden, siger Kristian Nabe Nielsen.

På den måde er der åbnet op for at få løst de miljømæssige udfordringer, der en tid har sendt projektet til tælling, og dermed er det nu meget mere realistisk, at Grønne Colosseum kan realiseres.

48 millioner Budgettet lyder på 48 millioner kroner, hvor cirka halvdelen kommer i hus med at tage imod overskudsjord. Resten skal speedwayklubben hente hjem fra fonde.

Ifølge idemanden bag projektet, Joachim Nielsen, samarbejdspartner med speedwayklubben, vil finansieringen næppe blive den store hurdle.

Han er glad for, at kommunen er åben over for at indgå samarbejde med SLA, og han supplerer med at fortælle, at SLA også er kendt for at udvikle projekter, hvor biodiversiteten øges med flere arter af planter og dyr på stederne som en del af projekterne.