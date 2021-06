Skal vejene ind i Deltakvarteret i Vinge belægges med asfalt eller fliser? Det ska byrådet stemme om torsdag. Foto: Maj-Britt Holm

Nu kommer det i byrådet: Politikere strides om asfalt kontra fliser

Frederikssund - 23. juni 2021 kl. 05:33 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Skal de to stikveje ind til boligerne i Deltakvarteret i Vinge, Okavangovej og Obvej anlægges med fine fliser eller med traditionel asfalt?

Det er der delte meninger om, og medlemmer af Frederikssund Byråd kan ikke blive enige.

Sagen kommer nu for byrådet, der holder møde torsdag aften.

Den oprindelige plan var, at de to veje skulle etableres med flotte fliser for at tilkendegive, at det er veje på beboernes præmisser, og at bilerne er det sekundære.

Asfalt vandt Men på seneste møde i Teknisk Udvalg vedtog et politisk flertal på opfordring fra den tekniske forvaltning at anlægge de to veje med traditionel asfalt.

Den tekniske forvaltning havde forespurgt beboerne i Deltakvarteret, og her var der også stemning for at få asfalt på de to stikveje.

Flertal for fliser Formand for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), udtrykte efterfølgende ærgrelse over, at asfalt havde vundet over de planlagte fliser, og på det nyligt afholdte møde i Økonomiudvalget kom et politisk flertal hende i møde.

Her stemte fem politikere, Tina Tving Stauning (S), Maria Katarina Nielsen (De Radikale), Ole Frimann Hansen (SF), Kenneth Jensen (S) og Poul Erik Skov Christensen (S) for at fastholde den oprindelige plan med at etablere Okavangovej og Obvej med fin flisebelægning.

Ole Søbæk (K), Inge Messerschmidt (DF), Hans Andersen (V) og borgmester John Schmidt Andersen (V) stemte for at lægge asfalt på vejene.

Højeste instans Men sagen er ikke afgjort.

Hans Andersen har begæret sagen i byrådet. Her kommer punktet på mødet i denne uge. Det afholdes torsdag klokken 19 i Frederikssund Hallen - Hal B.