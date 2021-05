Nu kan spejderne dyste igen

Der var opgaver med båltænding med at brænde en snor over i cirka 80 centimeters højde, binde flest forskellige knob på 30 minutter, madlavning over bål, kompasøvelse, som skal vise en model af en flyver, et hus, et skib med mast eller stjernetegnet »Karlsvognen« og sidst men ikke mindst en fotosession af den bedste/sejeste eller sjoveste spejderaktivitet. Alle opgaver løses på tid, og der sendes løbende billeder til dommerkomitéen.