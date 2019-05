Formand for Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune, byrådsmedlem Anne Sofie Uhrskov (V), håber, at de 488.000 kroner, som udvalget har besluttet at udlodde via tre puljer, kan være med til at skabe nye muligheder for udvikling. Foto: Maj-Britt Holm

Nu kan foreninger atter få støtte

Frederikssund - 28. maj 2019 kl. 05:53 Af Maj-Britt Holm

Folkeoplysningsudvalget i Frederikssund Kommune har beslutte at afsætte penge til en række indsatsområder i 2019. Det betyder, at foreninger og uorganiserede grupper kan søge støtte fra tre puljer med tilsammen 488.000 kroner. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

De tre forskellige puljer er Initiativpuljen, Organisationsudvikling og Internationalt arbejde.

- Det bunder i virkeligheden i, at vi har fået den knap halve million kroner tilbage igen, som området blev beskåret med i december 2017. Så har vi haft snakke om, hvad vi så kunne tænke os at bruge pengene til. Vi håber, at pengene kan være med til at skabe nye muligheder for udvikling, fortæller Anne Sofie Uhrskov, formand for Folkeoplysningsudvalget og medlem af Frederikssund Byråd for Venstre, med henvisning til den økonomiske opbremsning, det tidligere byråd foretog, da Vinge-aftalen faldt til jorden, og der pludselig manglede indtægter for salg af byggeretter.

Folkeoplysningsudvalget har ifølge Anne Sofie Uhrskov tidligere prioriteret at bruge flere hundredetusinde kroner til folderen Aktiv Fritid, hvor alle foreninger kunne få deres aktiviteter omtalt. Men som følge af besparelserne valgte udvalget at nøjes med en brochure i A5-format, der ifølge formanden viste sig at være meget billigere, så det vil de fortsætte med.

- Vi vil hellere bruge penge til aktiviteter ude i foreningerne, hvor de kan gøre mere nytte, påpeger Anne Sofie Uhrskov.

Initiativpuljen er på 68.000 kroner og henvender sig til nye initiativer, som ønskes afprøvet. Det kan for eksempel være initiativer, rettet imod udsatte eller særlige grupper. Puljen kan søges af både folkeoplysende foreninger og andre etablerede grupper og selvorganiserede grupper, der ikke behøver at være godkendt som folkeoplysende. Initiativer sat i værk på tværs af begge organisationsgrupper kan også støttes af Initiativpuljen, og det kan ske via Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Puljer kan søges på nettet

Puljen til Organisationsudvikling består af 100.000 kroner, som folkeoplysende foreninger kan søge del i, for eksempel til udvikling af bestyrelsesarbejde og uddannelse af ledere, eventuelt udvikling af særlige kompetencer i forhold til en særlig målgruppe eller en konkret udfordring, ligesom det kan være til opbygning af kompetencer i samrådene eller organisationsudvikling på tværs af foreninger og samråd.

Desuden er der 50.000 kroner i puljen til Internationalt samarbejde, så godkendte folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til stævner og arrangementer udenfor Danmark.

Der er også en Talentpulje på 125.000 kroner til at støtte det talentudviklingsarbejde, der blev påbegyndt i 2017, fordelt med 75.000 kroner til idræts og 50.000 kroner til spejderliv.

Til integration af flygtninge har Folkeoplysningsudvalget sat 50.000 kroner af til at få flygtninge tilknyttet i forenings-og fritidslivet i Frederikssund Kommune, og udvalget er særligt inspireret af tidligere arbejde med at støtte børn og unge i »opstartsfasen« med en fritidsaktivitet, blandt andet ved at ansætte fritidsguider. Puljen udmøntes som en del af en samarbejdsaftale mellem kommunen og Dansk Flygtningehjælp.

Desuden vil Folkeoplysningsudvalget bruge 70.000 kroner til at synliggøre deres aktiviteter i kataloget Aktiv Fritid, der igen i år bliver husstandsomdelt. Samtidig er der tegnet abonnement på den digitale platform aftenskole.nu, hvor borgerne på tværs af kommunegrænser kan søge informationer om aftenskolernes undervisningstilbud.

Sidst, men ikke mindst, har Folkeoplysningsudvalget sammen med Fritids- og Kulturudvalget udloddet en pulje på 50.000 kroner til ferieaktiviteter til foreninger, institutioner og andre aktører, der vil lave sommerferieaktiviteter for børn i aldersgruppen 9-13 år.