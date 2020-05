Parkteatret i Frederikssund genoptager sine filmvisninger i biografen pinsesøndag den 31. maj, hvor der vises tre film. Foto: Arkiv

Nu kan du gå i biffen i Parkteatret igen

Frederikssund - 27. maj 2020 kl. 16:18 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pinsedag søndag den 31. maj genåbner Parkteatret i Frederikssund sin biograf og viser de tre film »Bombshell«, »Fremad« og »Barn«, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dermed ser den lille personligt ejede biograf til at komme på banen, mens Nordisk Film stadig er i tænkeboks om sine fire biografsale i Sillebroen Shopping, der ligger skråt overfor Parkteatret.

- Det er utrolig dejligt at kunne byde publikum tilbage i Parkteatret. Fra pinsedag er det muligt igen at komme i biografen. Vi starter med de film, publikum ikke nåede at se, inden vi lukkede ned, fortæller Karen Nielsen, der ejer Parkteatret sammen med sin mand Claus Maltha Nielsen.

Biografklub Danmark filmen »Bombshell« handler om tre kvinders oplevelser med krænkelser på medieimperium, Fox News. Både Margot Robbie og Charlize Theron modtog en Oscar-nominering for deres skuespilspræstationer.

Til de store børn og deres voksne serverer biografen pixarfilmen »Fremad«, en rørerende og morsom film som handler om to brødres rejse for at gense deres far. Den norske film »Barn« er absolut ikke en børnefilm. Det er en film, der handler om, hvordan vi håndterer, eller ikke håndterer, kriser i vores tid.

Den 13-årige Lykke, datter af en prominent venstrefløjspolitiker, er gode venner med Jamie. Jamies far er en lokal højrefløjspolitiker. En dag sker der en skæbnesvanger ulykke, hvor de to børn er involveret. Barn er en film, hvor man får et opgør med sine fordomme om de andre, uanset hvor ens politiske ståsted er.

Parkteatret viser den danske tegnefilm »Drømmebyggerne« mandag den 1. juni. Ditte Hansen lægger stemme til moren i skilmissefamilien med de to piger. Der opstår jalousi mellem pigerne, og den ene pige prøver at påvirke den andens drømme. »Drømmebyggerne« er for alle familier med børn mellem 7-13 år.

I juni disker biografen også op med klassikeren »Titanic« samt en samlet pakke med filmene »Blinkende lygter«, »Pulp fiktion« og »Parasite«.

- Der er masser af plads i vores biograf, og vores billetsystemet kan nu håndtere, at der er den nødvendige afstand mellem publikum, forklarer Karen Nielsen.

Cafeen åbner ligeledes, når filmene vises og på hverdage klokken 10-15, torsdage dog først fra klokken 15. Personalet i det beskyttede beskæftigelsestilbud glæder sig til at servere for kunderne, både ude langs åen og inde i salonen, oplyser Karen Nielsen