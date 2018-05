Jobcenter Frederikssund er rykket på Facebook for at gøre det nemmere for ledige borgere og virksomheder at finde jobs og arbejdskraft. Foto: Allan Nørregaard

Nu kan du finde job på Facebook

Jobcenter Frederikssund tyr nemlig nu til den sociale medieplatform og har oprettet Facebooksiden, hvor formålet er at gøre det nemmere for ledige at finde nye jobs, mens det også bliver lettere for arbejdsgivere at høste nye medarbejdere.

- Ved at bruge Facebook kan vi hjælpe både virksomhederne med at finde de rette hænder til mindre opgaver og de borgere, der er tilknyttet Jobcenteret ved at gøre det nemt for dem at finde hinanden. Og småjobs er vigtige, for ofte kan et job på blot få timer om ugen være vejen til at få foden inden for på arbejdsmarkedet, siger Job- og Borgercenterchef, Merete Kølln.