Se billedserie Martin Tusgaard er guitarist, og han er hyret til hen over sommeren at underholde såvel på havnen ved Føtex i Frederikssund som i Frederikssund og Jægerspris bymidte. Foto: VisitFrederikssund

Nu kan du få én på opleveren

Frederikssund - 06. juli 2020 kl. 09:25 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Musik på havn og i bymidter, sejllads, fiskerture, romsmagning, yoga, tennis og ture ud i naturen. En konkurrence med 1000-kroners præmier samt markedsføring via annoncer, film og en ny brochure med 50 ting, du kan lave i Frederikssund.

Det er tiltag, der nu sætter skub i handelsliv og turismen i Frederikssund i kølvandet på coronaen. Det fortæller Frederiksborg Amts Avis.

Tiltagene er strikket sammen af VisitFrederikssund i regi af Frederikssund Erhverv, og direktør for Frederikssund Erhverv, Peter Bo Andersen fortæller, at han og hans medarbejdere på kontoret har haft travlt de forgangne uger med at få det hele søsat.

- De fem hverdage i den kommende uge, og de fem hverdage i ugen efter ligger fiskekutteren Hanne Berit i Frederikssund Havn. Vi har hyret hende i to uger, og for et beskedent beløb kan man sejle med ud på sightseeingture, fisketure og ture med gin- og romsmagning. Det er bare at tage med, fortæller han.

Der er hyret musik til at give liv på havnen og i Frederikssund og Jægerpris Bymidte flere dage i løbet af sommeren. Flere steder er det muligt gratis at prøve at sejle kajak. Tennisklubben holder åbent, og alle kan få lov at prøve at spille.

Der er gratis yogaarrangementerved Willumsens Museum. Der er vandreture, og der er givet støtte til, at den nye traktortrukne NaturEkspres med fast stoppested i Skibby Bymidte kan køre fastlagte sommerture ud i det grønne på Hornsherred.

Det hele blandt flere andre tiltag, som VisitFrederikssund løbende annoncerer på sin side på Facebook og i annoncer i avisen.

Musik og arrangementer er finansieret af Frederikssund Kommune, hvor byrådet har bevilliget 500.000 kroner som kickstart til at få byliv og turismen ud af coronadødvandet.

Kærkommen bevilling - Vi er meget glade for den bevilling. Det er virkelig en kærkommen gave til byliv og turismen, fastslår Peter Bo Andersen.

Han ved heldigvis fra det seneste møde i kommunens coronataskforce og fra sin kontakt med handelsliv og erhvervsliv, at optimismen spirer, men at alle også holder vejret og er utrygge ved fremtiden.

- Frederikssunds industri har det ok, men flere firmaer er usikre på, hvordan verdensøkonomien kan påvirke dem i tiden fremover. Frederikssunds håndværksvirksomheder har det også ok. Ordrene bliver færre, men hen over sommeren har flere firmaer så godt gang i hjulene, at de ansætter flere medarbejdere.

- Handelslivet har det heldigvis også nogenlunde ok. Flere har et salg næsten som før coronaen, fortæller direktøren for Frederikssund Erhverv.