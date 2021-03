Nu kan der komme flere vikinger til Kalvøen

Se billedserie Vikingespillet og Vikingebopladsen har udtænkt et tredelt projekt for et begivenhedscenter på Kalvøen, hvor store og små i sommersæsonen skal have muligheden for at træde ind i en vikingelandsby og prøve kræfter med vikingehåndværk som eksempelvis bueskydning. Nu tages første del op politisk. Foto:

Efter flere år på tegnebrættet hos Vikingespillet og Vikingebopladsen, tager politikerne nu projekt Vikingernes Verden op.

Frederikssund - 04. marts 2021 kl. 13:10 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Mod nord ligger Asgård, mod syd ligger Udgård, og måske Midgård i fremtiden vil ligge på Kalvøen. Det vil man nu se på i Plan- og Miljøudvalget i kommunen, hvor projekt "Vikingernes Verden" nu tages op til politisk beslutning, godt fire år efter, vikingerne fra Vikingespillet og Vikingebopladsen indsendte projektet til Kommunen.

"Vi havde jo næsten opgivet håbet, efter dte har stået stille så længe. Men jeg er rigtig glad for, de nu kigger på det," lyder det fra Camilla Dupont, formand for Vikingespillet.

En ud af tre verdener Med projekt Vikingernes Verden er visionen at skabe et selvstændigt begivenhedscenter, hvor der vil være både aktiviteter og formidling af vikingetiden og vikingelære.

"Tanken er at skabe et sted, hvor der er et befolket vikingemiljø i hele sommersæsonen. For os er det vigtigt, at det bliver et sted, der ikke har den her museumstilgang udelukkende, men det skal være noget aktivt," fortæller Camilla Dupont om projektet og uddyber, at visionen er, at stedet kommer til at minde om Middelaldercentret på Falster eller Den Gamle By i Aarhus - blot med vikinger i stedet.

Vikingernes Verden vil blive delt op i tre områder - Asgård, Udgård og Midgård. I første omgang ønsker politikerne at se på muligheden for at afsætte et stykke land på Kalvøen til at bygge den del af projektet, der kaldes Midgård. Denne del af projektet skal være det åbne område, hvor der vil være gratis entre og blandt andet vil være plads til skoleformidling, mens de to andre områder, der forventes at skulle ligge, hvor der nu er idrætsfaciliteter, vil have en mere kommerciel funktion og blandt andet koste en entre, der skal være med til at finansiere projektet.

"Midgård kan sagtens stå alene, så det giver god mening at starte med det. Og det bliver da også en fordel at kunne have det i forlængelse af Vikingespillet. Men det er klart, at vi stadig ønsker at få alle tre dele med tiden," fortæller Camilla Dupont.

Burde være en smal sag I følge formand for Plan- og Miljøudvalget, Jørgen Bech (V), der også personligt havde bedt om at få sagen bragt for udvalget, har udvalget på det seneste møde bedt om at få klarlagt, hvad arealets afgrænsning, størrelse og vilkår kunne være, førend projektets endelige godkendelse skal for økonomiudvalget og sidst byrådet.

"Da vi havde projektet oppe i tidernes morgen, blev det vedtaget, at der skulle laves en helhedsplan for Kalvøen, men siden er der sket så meget, at den totale helhedsplan ikke giver så meget mening at lave for nu," fortæller formanden om grunden til, han ønskede projektet frem i lyset nu.

"Lige med Midgård er det noget, der kan afskærmes og helt konkret er gennemførligt. Og det ville være ærgerligt, hvis vi ikke kunne få det op at flyve, bare fordi vi venter på en masse ting, der ikke kommer op at køre foreløbigt," fortsætter han.

Jørgen Bech tilføjer, at han fornemmer, at der er generel opbakning til projektet. Han ved dog ikke, hvornår Midgård fysisk bliver en del af Kalvøen.

"Jeg forventer, at vi kan komme videre med projektet indenfor et par måneder. Men der er en del parallel processor, herunder sandsynligvis en høring, inden Midgård kan blive en realitet. Og herefter er det jo også op til vikingerne at tage stilling til, hvad nu," slutter han.