Nu kan de ikke vente længere: Musikfestival aflyser i 2021

Begrundelsen for den tidlige udmelding er, at deadline for at indgå aftaler med alle myndigheder, leverandører, sponsorer, hjælpere, musikere med flere er oppe over, og da festivalen ligger lige på kanten af de foreløbige prognoser for, hvornår befolkningen er vaccineret, og samfundet kan åbne op igen, vurderes det for usikkert til at bestyrelsen vil fortsætte planlægningen af dette års arrangement.