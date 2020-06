Nu genåbner Slangerup Bio

De frivillige bag biografen har på grund af Corona-lukningen valgt at afkorte sommerferien således, at de viser film frem til den 12. juli. Herefter er der sommerferielukket frem til den 3. august.

Når biografen genåbner, følger de myndighedernes retningslinjer for et trygt biografbesøg, herunder reglerne for afstand i salen. Derfor er antallet af sæder blevet begrænset, og der bliver et tomt sæde mellem hver booking. Biografen må maksimalt lukke 83 gæster ind.