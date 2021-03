Nu går Vingebyggeri i gang

198 almene lejligheder skyder op i Vinge, og byggeriet går i gang nu. Illustration: Mangor & Nagel

Frederikssund - 25. marts 2021 kl. 10:50 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Nu går det store byggeri af de planlagte 198 almene boliger tæt på stationen i Vinge udenfor Frederikssund i gang.

Onsdag gav politikerne i Frederikssund Byråd deres endelige tilsagn til lejlighedsbyggeriet, og første spadestik til de nye boliger bliver taget umiddelbart efter påske.

Ejendomsselskabet Domea varetager byggeriet, og bygherre er Boligselskabet Rosenvænget.

Mangor & Nagel har tegnet stregerne, som undervejs, som sn.dk tidligere har fortalt, i første omgang blev underkendt, fordi kommunen syntes, at der var sparet på herlighedsværdien.

Ny entreprenør Det fik Domea til at bede et nyt entreprenørfirma, Adsbøll Entreprise løfte opgaven. De gav økonomisk spillerum til, at Mangor & Nagel kunne flotte sig arkitektonisk, og sådan er byggeriet af de 198 nye almene lejligheder i Vinge nu blevet endeligt godkendt af Frederikssund Kommune.

- Ambitionen for Boligselskabet Rosenvænget, Domea og arkitekterne Mangor & Nagel har fra begyndelsen været at skabe nogle moderne almene boliger, som bidrager med mangfoldighed, gode muligheder for fællesskab og udearealer, som inviterer til liv mellem husene, fortæller projektudviklingschef hos Domea, Karsten Pedersen.

Høje ambitioner Han slår fast, at der på trods af startvanskelighederne hele tiden har været et højt ambitionsniveau omkring det at være med til at udvikle en ny bydel, som peger fremad arkitektonisk.

- Når man tager fat på at udvikle et nyt område, så sætter man også barren for det visuelle udtryk for det, der følger senere - og det har været et vigtigt fokus for os, siger han.

- Derfor har der i sidste del af processen været et endnu større målrettet fokus på at fastholde de arkitektoniske detaljer og den forskellighed i form og udtryk, som skal bidrage til, at Vinge bliver en bydel for fremtiden.

Stolt formand Kim Randrup formand for Boligselskabet Rosenvænget, er stolt af de visioner, der er lagt for projektet i Vinge.

- Det forpligter at være nogle af de første, der bygger i et nyt område, så vi lægger alle kræfter i at skabe nogle flotte bygninger med velindrettede boliger og mulighed for fællesskab og byliv omkring dem, siger han.