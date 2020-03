Nu fræser de togskinner om natten igen

Indtil begyndelsen af maj måned vil skinnefræseren besøge hovedstadsområdet og dele af S-banen, hvor den sammen med holdet af specialister vil fræse skinnerne, så de små revner forsvinder. Revner, der ellers ville kunne vokse sig så store, at de ville kunne forstyrre togdriften.

Fræsetoget er det langsomste af de specialtog, der jævnligt gæster det danske jernbanenet. Når fræseren er i gang, kører toget med under en kilometer i timen, og togets fræsehjul kan dermed fræse over en millimeter af skinnen for hver passage.