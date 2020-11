Skal der være flere pladser til lystsejlere i Frederikssund Havn, skal skibene vendes. Så de ikke ligger med siden langs kajen, men med stævnen ind til kajen. Foto: Maj-Britt Holm

Nu får havnen et boost

Frederikssund - 10. november 2020

Der sættes sejl til at få mere liv på havnen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Frederikssund Havn, den gamle industrihavn ligger tæt på bykernen som en perle med et stort uudnyttet potentiale. Nu er der mere liv på vej på havnen.

I Frederiksborg Amts Avis i går fortalte vi, at Cafe Ærligt åbner i det tomme butikslokale i Amsterdamhusene. Det vil blive et trækplaster på havnen, og cafeejer Chelle Simonsen udtalte, at Frederikssund skal være »det nye Hornbæk«.

Samtidig er der et havnebad på vej, og i samme moment vedtog politikerne på den forgangne uges møde i Teknisk Udvalg at arbejde bredt for en mere levende havn.

Det handler om at skabe et godt og pulserende havnemiljø med liv og mennesker. Og at få en levende havn med gæstesejlere, der besøger Frederikssund fra søsiden, og her er der en udfordring.

Sejler forbi havn Gæstesejlere i mindre både frekventerer Frederikssund Lystbådehavn længere sydpå. Her er der plads til dem. Gæstesejlere med større både på 12-14 meter sejler ofte forbi Frederikssund og lægger til kaj i Roskilde. Det gør sejlerne i de store både af flere årsager.

For det første er der ikke mange pladser i Frederikssund Havn. For det andet er der dårlige toiletforhold. Der er et toilet oppe ved Restaurant Toldboden, men ud på aftenen og om natten er toilettet aflåst, og gæstesejlere i Frederikssund Havn må bruge »bassinet«. Endelig er det svært for gæstesejlere i Frederikssund Havn at finde ud af, hvordan man betaler for at ligge i havnen.

I de fleste andre havne står en automat, hvor man betaler og får en kvittering, der viser, at man må ligge i havnen. Sådan en automat er der ikke i Frederikssund Havn.

Toilet nu åbent Tina Tving Stauning (S) er formand for Teknisk Udvalg, og hun fortæller, hvordan kommunen vil arbejde for at få mere liv på Frederikssund Havn:

- Helt konkret vedtog vi på mødet i Teknisk Udvalg, at toilettet på havnen skal være døgnåbnet som et almindeligt offentligt toilet. Så er det problem løst. Samt at der skal findes en løsning, så sejlerne ikke skal op på turistkontoret for at købe poletter til badet.

Teknisk Udvalg satte også i værk, at der etableres et system med grønne og røde skilte, der skal vise gæstesejlere, om de må lægge til for natten ved en ledig plads i havnen.

- Vi vil også gerne udvide antallet af bådepladser i havnen, men her og og nu har vi ikke pengene afsat til det på budgettet. Derfor sætter vi punktet på udvalgsdagsordenen i januar, og så sætter vi en proces igang, hvor vi inddrager sejlere, foreninger, borgere og andre med relation til havnen, forklarer Tina Tving Stauning.

Både skal vendes Ifølge et oplæg kan antallet af bådepladser udvides med 23, hvis både på Sydkajen og Østkajen vendes, så de ikke ligger med siden langs kajen, men med stævnen ind mod kajen. I så fald skal der hamres

fortøjningspæle ned ude i vandet til skibenes agterender. Det vil koste et par millioner kroner at gøre det, og Tina Tving Stauning tror tidligst, det kan komme på budgettet i 2022.

Hun husker, at Frederikssund Havn for år tilbage også var en fuldt booket havn, og at der så kom nogle år med ledige pladser, hvorefter der nu igen er fuldt booket. Måske fordi coronatiden har fået flere danskere til ikke udelukkende at investere i sommerhuse, men også i lystbåde.

- Mit håb er, at vi i løbet af nogle år har en endnu mere levende havn. Med flere sejlere, cafe, havnebad, borde og bænke, boder, fiskerhytter og mere, siger Tina Tving Stauning.