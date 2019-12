Nu får gamere egen klub

I Egedal har man i flere år haft en e-sportsforening. Foto: Ung Egedal

Frederikssund - 05. december 2019 kl. 17:28 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe gamere og forældre i Frederikssund Kommune arbejder i disse dage benhårdt på at starte en e-sportsforening i Frederikssund.

Initiativtager Søren Weimann lavede i første omgang en facebookside, hvor interessen overvældede ham, og et opstartsmøde i Ungdomsskolen havde for nylig deltagelse af 60-70 personer.

- Det virkede som om, der har siddet en masse unge gamere og forældre til børn, som bare har ventet på, at nogen sagde, skal vi ikke komme igang?, siger han.

Et udførligt referat fra mødet viser, at der er blevet talt om alt fra aldersopdeling, holddannelse, aktiviteter uden skærm og træning af strategier i de forskellige spil. Også en e-sportskonsulent fra DGI var med til mødet og har bidraget med erfaringer fra andre, eksisterende e-sportsforeninger, for eksempel i Hillerød og Egedal i Nordsjælland.

Foreningen holder stiftende generelforsamling den 12. januar, og allerede nu er en styregruppe i fuld gang med at forberede både det sportslige og organisatoriske så Frederikssund Esport kan komme i luften så hurtigt som muligt i det nye år.

- Vi starter som en breddeklub og vil gerne være esportsklub for hele kommunen. Vi forventer i første omgang at kunne tilbyde hold i fem spil; CS:GO, Fortnite, League of Legends, Overwatch og Rainbow Six, men ambitionerne rækker videre end det, siger Martin Elliott Jensen, der er medlem af sportsudvalget.

Åbner for tilmelding

Fra Frederikssund Kommune, DGI og Dansk Esport har planerne for den nye forening mødt positive tilkendegivelser og stor villighed til at hjælpe. Initiativtagerne er nu godt igang med snakken om, hvordan de kan starte de første hold op, og oplever gode muligheder.

Allerede den 12. december klokken 18.00 åbner klubben for tilmelding og venteliste til de fem spil.

- Vi ved endnu ikke, hvor mange hold vi vil kunne starte med, og hvornår de kommer til at træne, men for at vi kan komme igang så hurtigt som muligt, og flest muligt kan få deres ønsker opfyldt, så beder vi de kommende medlemmer fortælle os, hvad de ønsker at spille, udtaler Martin Elliott Jensen.

Hvis der er interesse for andre spil udover de fem udvalgte, så udvider klubben gerne løbende i den udstrækning de kan finde trænere og tid i lokaler og på udstyret.

Det er målet, at de på sigt også skal have et elitehold.

Tilmeldingen foregår på klubbens hjemmeside www.frederikssundesport.dk. Ingen tilmelding før klokken 18.00 den 12. december eller via andre kanaler er gyldige.