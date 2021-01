Nu får friplejehjem ny leder

Attendos private plejehjem Lærkevej i Frederikssund får sin tredje leder på mindre end to år mandag den 1. februar.

Her tiltræder Annette Heinrich Mårtensson som virksomhedschef.

Den nye virksomhedschef kommer fra en stilling som afdelingsleder for aktivitets- og aflastningstilbud i Ballerup Kommune, hvor hun har arbejdet i 2½ år.

- Jeg synes, det virker enorm spændende, og jeg har meget lyst til at prøve det private, der giver nogle andre muligheder end det offentlige, siger Annette Heinrich Mårtensson, der har tre voksne børn og bor i Slangerup, og nogle vil måske kende hende som en af de frivillige i Natteravnene, der hjælper med at skabe tryghed for unge i nattelivet.