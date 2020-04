Så er der jazz i Slangerup. Snake City Happy Jazzfestival afholder støttekoncert på fredag for at dække det underskud, der er kommet, fordi årets jazzfestival er udskudt et år. På fredag bliver der dog ikke spillet på gaden som på billedet her fra jazzfestilvallen i 2018. Foto: Allan Nørregaard

Nu er drive-in jazzkoncert en realitet

Frederikssund - 28. april 2020 kl. 22:12 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Styregruppen bag Snake City Happy Jazzfestival i Slangerup har holdt vejret i et par uger. Men nu er den kommet: Polititilladelsen der sikrer, at Snake City Happy Jazzfestival kan afholde en drivein-støttekoncert på fredag den 1. maj på den store p-plads ved Fitness World på Idrætsvej i Slangerup. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Jørgen Christensen fra styregruppen fortæller, at formålet med støttekoncerten er at give byens og omegnes jazzglade publikum en god 1. maj-oplevelse. Herunder med en 1. maj-tale, der bliver leveret af Jesper Wittenburg (S), som er formand for Fritids og Kulturudvalget i Frederikssund.

Jazzfestival aflyst Jørgen Christensen betoner dog også, at det er en støttekoncert, hvor musikere og arrangører henholdsvis spiller og arbejder gratis med det formål at tjene penge ind til Snake City Happy Jazzfestival.

- Coronatruslen har gjort, at vi har måttet aflyse Snake City Happy Jazzfestival i år, og tabet er på omkring 30.000-40.000 kroner, som vi ikke har. Vi kan ikke tjene det hele ind på støttekoncerten, men måske halvdelen, siger han.

1. maj-tale af Jesper Wittenburg Støttekoncerten på fredag er som sagt en driveinkoncert. Syv dygtige jazzmusikere har i dagens anledning dannet "The Happy Snakes Jazzband", der fra ladet af en lastbil vil underholde med en stribe kendte numre og et par indlagte fællessange.

Åbn kun venstre vindue Der er plads til 150 biler på p-pladsen, og publikum skal blive i bilerne under koncerten, der varer 90 minutter. For ikke at eventuel coronasmitte skal spredes, må man kun åbne venstre bilvindue.

Musikken høres via en særlig FM-kanal, som Snake City Happy Jazzfestival benytter denne dag.

Koncerten begynder klokken 16.00, og p-pladsen slår bommene op fra kl. 15.30.

Det koster 100 kroner per person at høre koncerten. Dog højst 200 kroner per bil - uagtet om man sidder fem personer i bilen.

Spørgsmål fra politiet Jørgen Christensen fortæller, at polititilladelsen trak ud, for det tilsyndeladende var uvant for Nordsjællands Politi at give sådan en tilladelse.

- Der er afholdt drivinkoncerter andre steder i landet, men åbenbart ikke i Nordsjælland. Politiet vendte flere gange tilbage med yderligere spørgsmål. Nu er tilladelsen kommet, og koncerten en realitet, siger han glad.