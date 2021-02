Det korte stykke fra Nygade ned ad Jernbanegade til Frederikssund Station har været et utrygt sted at cykle i mange år. Nu skal der bygges en lille gangbro ved siden af vejbroen over Sillebro Å. Så kan fortovet føres over den nye gangbro, og det nuværende fortov kan laves om til cykelsti. Foto: Henrik Helmer Petersen

Nu er det slut med at blive klemt som cyklist

På et møde i Teknisk Udvalg har politikerne afsat halvanden million kroner til at etablere en kort cykelsti på få hundrede meter i starten af Jernbanegade, hvor udfordringen især er passagen over den lille bro over Sillebro Å ved butikscenterpladsen og med ParkTeatret på den anden side af vejen.

