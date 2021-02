Den nye cykelsti i Kulhuse bliver cirka syv kilometer lang og står sandsynligvis klar til sommeren 2022. Illustration: Frederikssund Kommune

Nu er det officielt: Cykelsti på vej til Kulhuse

Frederikssund - 04. februar 2021 kl. 10:06 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen

Med vinden i håret og maden pakket i cykelkurven kan man, efter alt at dømme, fra sommeren 2022 tage cykelturen over den nye cykelsti i Kulhuse. Det fortæller forperson for Teknisk Udvalg i kommunen, Tina Tving Stauning (S). Det er netop blevet vedtaget på Teknisk Udvalgs møde at frigive penge til den længe ventede cykelsti.

"Nu er vi igang! Pengene er frigivet og jeg kan ikke sige meget andet end: hurra, hurra, hurra!" lyder det begejstret fra formanden.

Papirarbejdet tager længst tid

Forpersonen fortæller, at projektet bliver muligt at følge på kommunens egen hjemmeside, så snart de tager det første spadestik. Der kommer dog nok ti lat gå et par måneder, før dette sker. Først skal projektet i udbud og hjem igen, og så kommer den store dag, som Tina Tving Stauning ikke kan vente på: "Det hele skal først lige i udbud, så vi kan få en super skarp pris," fortæller forpersonen og fortsætter: "Men jeg glæder mig virkelig meget til den dag, de tager den første skovfuld jord og jeg fysisk med mine øjne kan se, at nu går vi igang! Og endnu mere glæder jeg mig til selv at tage en tur på den nye sti, det må jeg indrømme. Det bliver en alletiders tur!"

22 millione kroner

Også næstforperson i udvalget, Jørgen bech (V) glæder sig til at kunne cykle en tur på den nye sti til næste sommer. En sti der, i følge Venstre-manden, er blevet budgetteret til 22 millioner kroner og kommer til at strække sig over godt syv kilometer i Kulhuse.

Og om der senere bliver mere af stien, det vil tiden vise. Det er i hvert fald ikke en tabt kamp endnu, fortæller næstforpersonen.

"Personligt kunn ejeg godt tænke mig, at næste projekt blev, at vi får stien til at gå hele vejen til færgen og stranden. Men der er noget trafiksikkerhed, der gør, at det hører til en anden sag. For nu vil jeg blot glædes over udsigten til en tur på den nye sti til næste sommer," siger Jørgen Bech og fortsætter:

"En hurtig hovedregning, så har jeg regnet ud, at de syv kilometer cykelsti kommer til at koste godt 3200 kroner per meter. Så det er en dyr sti, så har vi bare også at bruge den," slutter han med et stort grin.