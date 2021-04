Nu er det nok: Bryder ud af isolationen - Unge socialdemokrater tager skraldet

- Det har været så dejligt endelig at se hinanden igen. At vi så har kunnet mødes i en sammenhæng, hvor vi samtidig har kunnet gøre en positiv forskel i vores by, har gjort det ekstra givende at mødes, lyder budskabet fra Isabella Fredensborg Lund, formand DSU Frederikssund.