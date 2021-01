Nu er der nyt på vej i Vinge

Politikerne i Økonomiudvalget anbefaler nu Frederikssund Byråd at sige ja til at bruge omkring 175.000 kroner i år på at opstille og drive et bydelskontor i pavilloner i Vinge.

I over fem år har kommunen haft pavilloner stående på hjørnet af Dalvejen og Deltavej for at have plads til møder med salg, formidling og beboeraktiviteter i forbindelse med udvikling af Vinges indtil videre eneste boligområde Deltakvarteret.