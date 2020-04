Se billedserie Skolerne i Frederikssund Kommune genåbnede onsdag morgen. På Jægerspris Skole blev forældrene bedt om at holde sig på afstand, da lærerne foran skolen tog imod eleverne i nydannede hold. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Nu er børnene tilbage i helt ny skoletid Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er børnene tilbage i helt ny skoletid

Frederikssund - 15. april 2020 kl. 09:32 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Op imod 2000 elever i 0.-5. klasse begyndte en helt ny skoletid under coronakrisen, da Frederikssund Kommune onsdag morgen som en af de første kommuner i landet atter tog imod børnene, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På Jægerspris Skole var det nærmest som allerførste skoledag med spændte børn og voksne, blafrende Dannebrog i flagstangen og musik fra et blæseorkester, da omkring 300 elever i 0.-5. klassetrin vendte tilbage til skolen.

Men det var ikke en solrig augustdag, snarere en vinterlig onsdag i april med bidende vind, da børnene efter en måneds hjemsendelse på grund af coronakrisen blev modtaget på »Den røde Plads« ved skolen.

Forældrene var på forhånd blevet bedt om at holde sig på afstand, mens nydannede hold på 8-10 elever blev modtaget af en lærer, som de skal undervises af indtil videre.

- Det er godt, og jeg glæder mig til at lave opgaver og sådan noget, fortalte seks-årige Lucas, der blev fulgt til skole af sin mor og lillebror, og som går i 0. klasse.

- Jeg har det fint nok med det. Han trænger til at komme af sted, og ét eller andet sted skulle man jo starte, sagde Mie Manstrup med sin yngste søn tre-årige Oliver på armen.

Frederikssund Kommunes borgmester John Schmidt Andersen (V) var også mødt op sammen med børne- og skolechef Paw Holze Nielsen og Jan Milandt, direktør for Opvækst, Uddannelse og Kultur, for med egne øjne at se, hvordan »første skoledag« løb af stabelen.

- Jeg kan se på de børn, at de er glade for at være tilbage i skole. De har måske været fra hinanden i lang tid, sagde John Schmidt Andersen, der roste medarbejderne for at have gjort et stort stykke arbejde for at få organiseret en helt ny hverdag.

Og et stort arbejde har det været - og fortsætter det med at være - lød det fra skoleleder Nina Faxe, Jægerspris Skole.

- Det er udfordrende og spændende. Men jeg tror, det er godt for personale og børn at være tilbage. Børnene får genoptaget deres sociale relationer og oplever, at samfundet »er der endnu«. Børn bliver angst og bange, når de ser i medierne, at folk bliver syge og dør af coronavirus. Så er det godt for dem at komme tilbage og finde ud af, at tingene ser normale ud, forklarede skolelederen.

Jægerspris Skole har dannet 27 hold elever, som hver har en lærer, og to hold deles desuden om en sfo-pædagog i skoletiden, hvor mest mulig undervisning skal foregå projektorienteret og udendørs med fokus på dansk, engelsk, matematik, naturfag og bevægelse.

- Der er vi så heldigt stillet, at vi har masser af natur lige udenfor døren, så vi behøver ikke at tage offentlig transport, sagde Nina Faxe.

De store elever på Jægerspris Skole og øvrige skoler forsætter fjernundervisningen derhjemme indtil videre.