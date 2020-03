Sognepræst Lotte Nysted Højholt har oplevet, hvor vanskeligt det er at afholde bisættelse med en begrænset antal pårørrende i kirken. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu bliver det sørgelige endnu mere trist

Frederikssund - 18. marts 2020

Som om en begravelse eller bisættelse ikke er trist nok i forvejen, så bliver disse begivenheder i den kommende tid om muligt endnu mere præget af tristesse som følge af corona-virussen og de deraf følgende initiativer fra regeringen. Allerede før tirsdagens pressemøde, hvor statsminiser Mette Frederiksen (S) oplyste, at der fra onsdag formiddag ville være en grænse på 10 personer ved indendørs forsamlinger, havde Frederikssund Kirke taget sine forholdsregler. De er nu endnu mere skærpet som følge af regeringens udmeldingen.

- Vi havde allerede taget en række tiltag. Alle kirkelig arrangementer undtaget bisættelser og begravelser var aflyst. Disse handlinger blev desuden gennemført med maksimalt 25 personer til stede i kirken, og det uanset hvor mange pårørende til den afdøde, der måtte møde op, siger sognepræst Lotte Nysted Højholt og tilføjer:

- Desuden havde vi indført, at kirketjeneren, som ville være meget udsat for menneskelig kontakt, forlod kirken før selve bisættelsen, som også ville foregå uden salmer, fordi sang medfører en risiko for, at der spredes mange spytpartikler i luften.

- I det hele taget har det virkelig været en trist måde at holde en bisættelse på. Det er tungt i forvejen for de pårørende, men det har været endnu mere tungt, at de har skulle prioritere i forhold til, hvem der skulle have adgang til kirken. Vi har håndhævet grænsen på 25 personer, og det har ikke været rart, lyder det endvidere fra sognepræsten.

I kølvandet på regeringens nye tiltag er antallet af pårørende ved en bisættelse i Frederikssund Kirke nu yderligere reduceret. Onsdag oplyste Heilsingør Stift på sin hjemmeside, at bisættelser og begravelser ikke er omfattet af reglen om de 10 personer, men at deltagerantallet derimod udregnes ud fra kirkerummets fysiske størrelse.

- Vi har målt kvadratmeter i skib og tårn i kirken op, og det giver os mulighed for at have 20 personer til stede. Det gør det jo bare endnu sværere at prioritere, og folk er begyndt at ringe til mig for at høre, hvordan vi kan håndtere det. Jeg har lige talt med en pårørende til en døende, og der præsenterede jeg mulighed for at udskyde selve bisættelsen, så vi holder ceremonien over urnen på et senere tidspunkt. Det er en mulighed, som jeg tror, nogle vil benytte sig af, så vi kan gøre det på en ordentlig på, når tiden er til det, siger Lotte Nysted Højholt.

Det er dog ikke kun bisættelser og begravelser, som er påvirkede af den nuværende situation.

Alle konfirmationer frem til pinse er aflyst, og jeg sidder netop nu og skriver rund til konfirmanderne og deres forældre. I starten af april træffer vi beslutning om, hvad vi gør med dem, men folk er begyndt at ringe, fordi de jo selvfølgelig har booket lokaler og lignende. Konfirmaitonsundervisningen er aflyst, og vi kan blive nødt til at se på muligheden for at lave noget fjernundervisning på et tidspunkt. I sidste ende kan det være, at vi må erkende, at vi ikke når hele undervisningsmaterialet igennem, før vi må holde konfirmationerne, siger Lotte Nysted Højholt.

Hvornår de aflyste konfirmationer i givet fald bliver gennemført, ved hun endnu ikke.

- Folk skal nok blive konfirmeret, men det kan være, at både vi og forældre må tænke kreativt, lyder det fra sognepræsten.

Også forestående barnedåb og bryllupper kan risikere at måtte planlægges på ny.

- Vi har modtaget en aflysning af to barnedåb på søndag og endnu en næste søndag. Vi ved, at i år er et stort vielsesår, men de fleste ligger i sommeren og efteråret, så der er jo tid endnu, men vi ved jo heller ikke, hvor længe, denne helt ekstraordinære situation varer ved, siger Lotte Nysted Højholt.