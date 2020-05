Nu åbnes der for besøg på plejehjem

På et ekstraordinært møde i Velfærdsudvalget har politikerne besluttet, at plejehjemsbeboere atter kan få besøg, oplyser velfærdsudvalget formand Inge Messerschmidt (DF) i en pressemeddelelse.

- Et kæmpe afsavn får sin ende. Udvalget sagde ja til, at administrationen arbejder videre med besøgsordningen ud fra de retningslinjer, der er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen. At administrationen i dialog med ledelsen på plejehjemmene får planlagt forløbet, fortæller Inge Messerschmidt, der peger på, at udvalget prioriterer at komme i gang så hurtigt som muligt.