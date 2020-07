Se billedserie Nordisk Film Biografer genåbner i Frederikssund. Her er fra et arrangement inden åbningen for fire år siden. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nordisk Film genåbner biografsale

Frederikssund - 08. juli 2020 kl. 05:49 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I slutningen af maj genåbnede Nordisk Film Biografer de første 11 af sine 23 biografer efter den delvis nedlukning på grund af coronavirus. Siden fulgte biografen i blandt andet Hillerød den 4. juni, og nu på torsdag den 9. juli er turen kommet til Nordisk Film Biografers fire biografsale i Sillebroen Shopping i Frederikssund.

- Vi åbner klokken 13.30 med »Bølle på eventyr«, og vi har premiere på tegnefilmen »Trolls på verdensturne« for børn. Vi har fået en række nye sæder i Sal 1, såkaldte reclinere, hvor man ligger helt ned, placeret på række 6, sofarækken med mere plads til benene, fortæller Per Valgreen, supervisor hos Nordisk Film Biografer i Frederikssund, som oplyser, at reclinersæderne var i overskud fra en anden biograf, og at der deles 200 Trollsbamser ud til de første børn i biografen.

Tid til at spritte af

Når biograferne i Frederikssund ikke er åbnet før nu, så skyldes det ifølge Per Valgreen hensynet til Nordisk Film Biografers samlede økonomi og et kæmpe regnestykke som følge af corona og statens hjælpepakker. Det har ikke handlet om frygt for, at publikum skulle blive væk.

- Det går tværtimod rigtig godt i Frederikssund. De tal, vi skal nå, har vi oversteget hvert år. Så vi er foran i point, som vi siger. Folk kan rigtig godt lide at gå i biffen heroppe, lyder det fra supervisoren.

Nordisk Film Biografer kommer dog ikke til at køre fuldt program. Normalt vises nogle film fire gange i løbet af en dag/aften. Men nu bliver det højst tre gange.

- Der skal være tid til at spritte af mellem forestillingerne, rydde op og gøre rent på toiletterne. Der må også kun være fem i kiosken ad gangen. Så folk skal komme i god tid, når de skal i biografen, påpeger Per Valgreen.

Film skaber liv i center

Stig Bergdahl, der er centermanager i Sillebroen Shopping, glæder sig over, at der atter kommer i gang i biografsalene, som er med til at skabe liv i butikscentret.

- Det er rigtig vigtigt for os, at vores biografer viser film. Og hvis vi kigger på vejrliget, så er det det skønt at kunne sætte sig i biografmørket med en stor cola og kæmpe bæger popcorn for at se en film, siger Stig Bergdahl.

Ud over »Bølle på eventyr« og »Trolls på verdensturné« har Nordisk Film Biografer i Frederikssund også »Undtagelsen«, »Blokhavn«, Little Women«

og »The Outpost« på plakaten. Nordisk Biografer Film i Frederikssund er den sidste af de fire biografer i Frederikssund Kommune, som genåbner efter coronanedlukningen. Parkteatret i Frederikssund slog dørene op igen som de første pinsesøndag den 31. maj, og Slangerup Bio og Skibby Kino genoptog filmvisningerne mandag den 8. juni. Sidstnævnte dog kun i tre uger, inden kino lukkede for at holde sommerferie frem til den 24. juli. Slangerup Bio har sidste åbningsdag søndag den 12. juli, inden biografens frivillige går på ferie frem til mandag den 3. august.