Nina kæmper for de vilde bier: Hvis de uddør, kommer de ikke tilbage

Siden begyndelsen af december har Plan Bi hver dag en pop-up-shop i Bygaden i Gerlev, der byder på bihoteller og frøblandinger til vilde blomster. Foreningen kæmper for at fremme biodiversitet ved at give bedre forhold til vilde bier.

Selvom at hun kæmper for de vilde bier, er arbejdet i Plan Bi ikke nogen bibeskæftigelse for Nina Launbøl Hansen.

Hun er oprindeligt uddannet journalist, og har arbejdet både for TV Avisen og som havejournalist for et ugeblad, og det var i sidstnævnte stilling, at hun fik øjnene op for en sag, der skulle blive hendes hjertebarn. Kampen for de vilde bier.

Lokalavisen møder Nina Launbøl Hansen i hovedgaden i Gerlev på Hornsherred i et gammelt pizzeria overfor kirken. Det er her, at Plan Bi i hovedparten af december driver en pop-up-shop.