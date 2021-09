Nicolai Sylvest får Lamborghini debut

"Vi er to kørere pr. bil, og jeg skal dele bilen med italienske Francesco Guerra - og efter to tidtagninger kører vi to løb over 50 minutter, hvor vi undervejs har et kørerskifte. Jeg får først lejlighed til at prøve bilen, når jeg kommer til banen. Men den kender jeg heldigvis. Det var på Nürburgring, at jeg tog min første løbssejr i det tyske Formel 3-mesterskab, og det var også her, at jeg i et felt med mere end 30 biler satte pole position til et løb i ADAC GT Masters."