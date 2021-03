Nicolai Sylvest er klar til en ny sæson bag rattet

Racerkøreren fra Jægerspris Nicolai Sylvest er klar til en ny sæson bag rattet, efter en stærk debut sidste år i den nye topklasse TCR Denmark, hvor han vandt juniormesterskabet for kørere under 23 år og blev nummer tre i det samlede mesterskab.

Denne sæson skal han igen køre for LM Racing, hvor han sammen med sin teamkammerat Jan Magnussen ligeledes skal forsvare teammesterskabet, som de sidste år vandt, men det bliver vel at mærke en sæson, hvor klassen har sikret sig en rigtig god TV-aftale.

"Jeg er rigtig glad for den aftale, for det giver en super god eksponering også til gavn for vores sponsorer, for TV2 Sport har uden sammenligning nok det bedste setup, når det gælder dækningen af live-motorsport. Vi kender det fra Le Mans, men også fra tidligere år med DTC."