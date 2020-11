Nekrolog: Ole Thinghøj

Efter et langt og aktivt liv døde Ole Thinghøj. Et liv brugt på hårdt arbejde, både for familien, men også for andre. Ole Thinghøj blev udlært som elektriker på Kyndbyværket.

Derefter værnepligt i marinen. Han nåede ind imellem at møde Inger, som han i 1956 blev gift med. Under brudebuketten sad den første søn, som blev født i 1957.

Næste søn blev født i 1959. Efter værnepligten blev han headhuntet til en stilling på Teknologisk Institut.

Det var gode år, tidligt op, til København med toget, og sent hjem, da han blev uddannet som faglærer.