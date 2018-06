Et stort flertal i Frederikssund Byråd har sagt nej til Dansk Folkepartis ønske om at give borgerne mulighed for at kunne rejse forslag i byrådssalen. Her ses en del af byrådsmedlemmerne ved konstitueringsmødet i december 2017. Foto: Maj-Britt Holm

Nej til borgerdrevne forslag i byråd

Et stort flertal på 18 politikere i Frederikssund Byråd har sagt nej til et forslag fra Dansk Folkeparti (DF) om at give borgerne mulighed for at oprette og støtte forslag, de ønsker, at lokalepolitikerne skal drøfte, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Kun viceborgmester Lars Thelander Bostrøm (DF), Inge Messerschmidts stedfortræder Tobias Weische (DF), Ole Frimann Hansen (SF) og Pelle Andersen-Harild (EL) stemte ja til borgerdrevne forslag, mens et stort byrådsflertal afviste forslaget.

- Vi synes, det er den rigtige vej at gå, sagde Tobias Weische, som henviste til, at der er meget politikerlede i samfundet; at 63 procent af befolkningen ikke har tiltro til det politiske system, og at forslaget vil føre til, at borgere i lokalsamfundet bliver hørt.

Blandt andre Maria Katarina Nielsen (R) og Hans Andersen (V) erklærede sig parate til at se på, hvordan borgerne kan involveres mere. Men ikke ved, at 1102 borgere kan rejse en sag for byrådet. Ole Søbæk (K) mente, at det ligefrem vil give skuffelse hos borgerne, når et forslag efter længere tids forberedelser blot bliver »hældt ned ad brættet« af byrådet, som han kaldte det.

- Vi har svært ved at se, at det er andet end populisme, kritiserede han.