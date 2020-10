Se billedserie Folk ville både høre om bogen, urtevandring og træning MED naturen, fortæller Jeanett Debb. Foto: privat

Send til din ven. X Artiklen: Naturtræner delte ud af tips fra skoven Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturtræner delte ud af tips fra skoven

Frederikssund - 25. oktober 2020 kl. 22:20 Kontakt redaktionen

Forfatter og grøn livsstilsinspirator Jeanett Debb besøgte lørdag Bog&Idé i Sillebroen Shopping i Frederikssund.

Jeanette Debb er aktuel med en ny bog, hun netop har fået udgivet, om det at styrke sig selv i naturen og at flytte en del af hverdagen ud under åben himmel.

I bogen beskriver Jeanett Debb, hvordan immunforsvaret, fysikken og psyken kan styrkes i samhørighed med naturen.

Besøget skete dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) strammede restriktionerne yderligere for at begrænse coronasmitten og netop opfordrede til, at vi mødes mere i naturen.

Jeanett har bud på, hvordan det kan gøres, i sin nye bog »Træn med naturen«, som tager udgangspunkt i at flytte træningen ud i naturen, og er en trin for trin guide til at se mulighederne i det, der er. Der er også link til videoer, der hører til de enkelte øvelser. Bogen er ment som en inspiration til at:

- flytte din træning ud i naturen

- være i naturen på naturens præmisser

- finde urkraften frem

- finde mental og fysisk styrke i skoven

- se muligheder i det du har

- samle vilde urter til dit eget sunde køkken

Det sidste oplevede de besøgende, der kom forbi Bog&Ide i Sillebroen, Frederikssund, ved at blive tilbudt en skov-te:

- Jo nogle er da skeptisk, når man tilbyder en drik af skovens urter, men langt de fleste turde godt at smage, og synes faktisk om den vilde drik, fortæller Jeanett Debb i en pressemeddelelse.

Forfatteren havde taget sin moster Kirsten Larsen med som udskænker. Mosteren har opfordret Jeanett Debb til at tage sin bog med på besøg i sin barndomsby Frederikssund, hvor hun har end el familie.

- Så skønt at få lov at præsentere mit vilde koncept i Frederikssund, siger hun i pressemeddelelsen.