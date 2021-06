Naturstyrelsen minder hundeejere om, at deres firbenede venner skal i snor, når de færdes i naturen. Foto: Adobestock Foto: Drobot Dean - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Naturstyrelsen: Husk at hunden skal i snor i naturen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Naturstyrelsen: Husk at hunden skal i snor i naturen

Hunden er et rovdyr, og skal i snor i naturen. Påmindelsen kommer i kølvandet på Corona, som for alvor har fået folk ud i det fri, både alene op med de firbenede

Frederikssund - 19. juni 2021 kl. 08:23 Kontakt redaktionen

Der er rigtig mange mennesker, der i løbet af corona-epidemien har opdaget, at der er en masse spændende at se på og at gå på opdagelse efter i naturen. Det skriver Naturstyrelsen Hovedstaden i en pressemeddelelse.

Forstfuldmægtig Charlotte Mølgaard fra Naturstyrelsen fortæller, at hun hver dag ser nye ansigter, og når hun snakker med dem, fortæller de ofte, at de enten lige er flyttet til området, eller at de nogle gange ligefrem er rejst langt for at se stedet.

"Vi er glade for, at der nu er ved at udvikle sig en hel ny verden af brugere, og at mange i den grad har taget områderne til sig," siger Charlotte Mølgaard "

Brugerne af området spænder fra børnefamilier, dem der er glade for frisk luft og adspredelse til folk på hesteryg og på cykel, og til gående på opdagelse i naturen. Og naturligvis skal der være plads til alle.

For man er ikke alene i naturen.

"Alle naturområderne har et rigt dyreliv med masser af fugle, der ruger på jorden og masser af ræve, egern og de fleste steder også tætte bestande af rådyr. Rådyrene har i den grad vænnet sig til de mange mennesker, og der er nærmest garanti for, at man kan se dem på en tidlig morgentur i skovene," siger Charlotte Mølgaard og kommer med en særlig opfordring;

"Det er derfor meget vigtigt, at man holder sin hund i snor, når man lufter den i naturen. Dels af hensyn til dyrelivet og dels af hensyn til de øvrige besøgende. Selv den mest fredelige familiehund kan finde på at løbe efter rådyr og skræmme fugle, der raster på jorden."

Charlotte Mølgaard fortæller om episoder med løse hunde, som har skræmt rådyr og fugle og desværre også en del episoder, hvor løse hunde har skambidt rådyr, så aflivning var eneste mulighed.

I Naturstyrelsen tager man overtrædelser af reglen om at hunde skal være i snor meget alvorligt, og møder Naturstyrelsen hundeejere med løs hund, vil det blive meldt til Politiet.

"Mange kender kun deres hund som et hyggeligt familiemedlem, som er sød og altid lydig. Men alle hunde er rovdyr, og hvis chancen byder sig, vil de gå på jagt, og det kan blive til en meget uheldig cocktail med et forskræmt dyr, en jagende hund og en fortvivlet og råbende ejer, der ser sin hund forsvinde i vild jagt efter et bytte", forklarer Charlotte Mølgaard og tilføjer:

"Hvis man ønsker at lufte sin hund uden snor, har Naturstyrelsen netop etableret et masse hundeskove. Her kan hunden få lov at løbe og eventuelt lege med andre hunde under forudsætning af, at du altid kan standse og kalde den til dig."

Se et kort over alle hundeskove på udinaturen.dk

Naturstyrelsen kører kampagne i den kommende tid i skovene omkring Buresø (Ganløse Eget, Krogenlund, Slagslunde Skov og Sperrestrup Skov) med skilte og øget opsyn.