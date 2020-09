Hvinanden er en sky and, som det er lykkedes Per Finn Nielsen at få mange enestående billeder af. Det fortæller han om ved et foredrag på Frederikssund Bibliotek. Foto: Per Finn Nielsen

Naturfotograf fortæller om hvinænder og unik tv-optagelse

Per Finn Nielsen er oprindelig uddannet pilot, men en øjensygdom gjorde, at han måtte stoppe med at flyve. I stedet fik han et agentur på at sælge udenlandske brandslukningsprodukter i Danmark, og han uddannede sig selv som røgdykker. Røgdykkerjobbet endte imidlertid også brat. På en brandslukningsopgave kom han ud for en ulykke, hvor et tag og en mur styrtede ned over ham, og han fik brud på rygsøjlen og nakken.