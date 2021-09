Politikerne i Plan- og miljøudvalget i Frederikssund Kommune anbefaler nu økonomiudvalg og byråd at sætte arbejde i gang for at udvide Nationalpark Skjoldungernes Land. I dag er kun en lille del af Frederikssund Kommune, nærmere bestemt naturreservatet Selsø Sø, omfattet af nationalparken. Foto: Allan Nørregaard

Natur i høj kurs - vi vil have mere nationalpark

Frederikssund - 09. september 2021 kl. 04:59 Af Maj-Britt Holm

Der er opbakning til et forslag om at arbejde for at udvide Nationalpark Skjoldungernes Land, så en større del af Frederikssund Kommune bliver indlemmet i nationalparken.

Den seks år gamle Nationalparken Skjoldungernes Land omfatter i dag omkring 110 kvadratkilometer landareal. Kun 7 kvadratkilometer ligger indenfor Frederikssund Kommune, nærmere bestemt naturreservatet Selsø Sø i Hornsherred, mens hovedparten er i Roskilde og Lejre kommuner.

Lige til højrebenet Nu er Plan- og miljøudvalget i Frederikssund blevet enige om at anbefale økonomiudvalg og byråd, at kommunen skal arbejde for at udvide nationalparken indenfor Frederikssund Kommunes grænser.

Det skal ske med udgangspunkt i kommunens rige natur- og landskabsværdier i og ved Roskilde Fjord - og i et samarbejde med nationalparkens bestyrelse, Miljøministeriet og private lodsejere og borgere.

- Det ligger lige til højrebenet at udvide Nationalpark Skjoldungernes Land, som er den eneste nationalpark i Danmark med et fjordlandskab. Vores natur har en kæmpe attraktionsværdi, og en udpegning til nationalpark vil være med til at styrke og skabe nye muligheder indenfor friluftsliv, turisme og naturpleje i kommunen. Men vi skal selvfølgelig i dialog med lodsejerne og have dem med for, at det kan blive til noget, siger Jørgen Bech (V), formand for Plan- og miljøudvalget, der understreger, at det er frivilligt for lodsejere at være med.

Marker må dyrkes Ifølge Venstremanden er der ingen juridiske forpligtelser for lodsejere ved at lade arealer indgå i en nationalpark.

- Der er ingen ændringer overhovedet. De kan stadig dyrke jorden, som de hele tiden har gjort, forklarer Jørgen Bech.

Der lægges ikke på forhånd op til, hvor stor udvidelsen skal ende med at være. Men plan- og miljøudvalgsformanden mener, det er oplagt at inddrage de beskyttede Natura2000 områder langs fjordene og bruge dem som en ny naturlig grænse.

Nationalparker kan som led i udviklingen af nationalparkens natur-, landskabs- og kulturhistoriske værdier for eksempel indgå aftaler med landmænd og skovejere indenfor nationalparkens afgrænsning om at styrke naturværdierne eller friluftslivets muligheder, og samtidig kan en udpegning til nationalpark bruges i markedsføring af lokale produkter og lokal turisme.

Tilskud fra staten I et område omfattet af en nationalpark er der således særligt gode muligheder for på en gang at styrke naturen, friluftslivet og den lokale økonomi. Nationalparker får en årlig statslig bevilling til arbejdet og kan derudover tiltrække fondsmidler.

En udvidelse af nationalparken vil iøvrigt ligge i naturlig forlængelse af bosætningsstrategiens ønske om at udvikle flere muligheder for rekreativ udfoldelse i naturen, styrke og værne om naturen og landskabet og hjælpe og understøtte lokale ildsjæle og foreningslivet.

Den vil også ligge i naturlig forlængelse af turismesamarbejdet i den nye Destination Management Organisation, som er etableret med netop Lejre og Roskilde Kommuner fra 1. januar 2021.

Kaffemøder venter Nationalparkchef Anders Bülow fra Nationalpark Skjoldungernes Land ser det som en spændende opgave at gå i gang med processen med at afklare med lodsejerne, om der er opbakning til en udvidelse.

- Jeg ser frem til mange kaffemøder med lodsejerne og at forklare, hvad en nationalpark er. Det er rart, det er et enigt miljøudvalg. Så må vi se, hvor processen ender henne. Herfra er vi positive overfor at samle handsken op og få afklaret, om der er opbakning til udvidelsen, siger Anders Bülow.