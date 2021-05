Stephanie Drægert er overvældet over den store interesse, borgere i Skibby har udvist. Fordi de vil være med til gøre det trygt at færdes i Skibby. "Et lokalt vagtservicefirma har tilbudt at køre en ekstra runde om aftenen, ulønnet, fordi han er lige så engageret i det," fortæller hun. Arkivfoto: Natteravnene.dk

Send til din ven. X Artiklen: Natteravnene indtager Skibby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Natteravnene indtager Skibby

Behovet er til stede, men det er interessen i høj grad også for at blive Natteravn. For snart kan man møde de gule jakker i Skibbys natteliv

Frederikssund - 25. maj 2021 kl. 12:33 Af Birgitte Masson Kontakt redaktionen

Hvis alt går efter planen, kan de første Natteravne sendes ud i Skibbys gader i slutningen af juni måned. Til den tid har eleverne fra 9. klasse nemlig sidste skoledag, og vil højest sandsynligt kunne mødes i byens gader efter mørkets frembrud. Det er gået stærkt. For på blot få dage er det lykkedes en af initiativtagerne - Stephanie Drægert - at samle en gruppe borgere, som alle har det til fælles, at de har lyst til at gøre nattelivet tryggere for Skibbys unge ved at give nogle timer af deres fritid.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske. Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her. Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned. Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort. Vælg mellem 24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement Allerede bruger - Log ind her

Log ind ✕ Velkommen, log ind her Husk mig Glemt adgangskode?

Ny bruger