Der har været indbrud i Ungekontakten på Odinsvej i Frederikssund natten til fredag, hvor der blev stjålet et ukendt antal bærbare comnputere. Foto: Allan Nørregaard

Natligt indbrud i Ungekontakten

Frederikssund - 25. maj 2018 kl. 12:06 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et vagtselskab henvendte sig natten til fredag klokken 01.12 til Nordsjællands Politi og fortalte, at der havde været indbrud i Ungdomskontakten på Trekløverskolen på Odinsvej i Frederikssund kort for inden, skriver Frederiksborg Amts Avis.

En ukendt gerningsmand havde brudt ind i Frederikssund Kommunes ungekontakt, som hjælper unge i gang med uddannelser. Det havde gerningsmanden gjort ved at brække et vindue op med et 45 millimeter bredt ukendt redskab, formentlig et koben, hvorved ruden blev knust, fortæller Erik Andersen, faglig koordinator ved Nordsjællands Politi.

- Der er stjålet et ukendt antal bærbare computere, men der er muligvis sikret dna fra gerningsmanden, siger Erik Andersen, som oplyser, at politiet nu vil kigge videoovervågning fra stedet igennem for at finde frem til gerningsmanden.