En politipatrulje rykkede natten til torsdag ud til Kyndbyvej i Hornsherred, hvor en beboer have fået øje på to mistænkelige personwr i sin baghave. Foto: Kim Rasmussen

Natligt besøg: Mistænkelige personer i baghaven

Frederikssund - 04. februar 2021 kl. 11:36 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen

To personer vakte natten til torsdag klokken 00.50 mistanke hos en beboer på Kyndbyvej i Hornsherred, som opdagede de to personer i sin baghave.

Da det gik op for de to personer, at de var blevet opdaget, løb de fra stedet, oplyser Nordsjællands Politi.

Beboeren havde imidlertid allerede ringet til politiet, der sendte en patrulje afsted. Men efter at runderet efter de to personer et stykke tid, måtte patruljen konstatere, at personerne var sluppet væk, skriver politiet i et udtræk af sin døgnrapport.

Personerne var iført mørkt tøj, huer, talte udenlandsk og forsvandt muligvis fra stedet i bil.

Nordsjællands Politi oplyser i den anledning, at politiet altid forsøger at finde en ledig patrulje, hvis man ringer om et indbrud, der er i gang nu og her.

- Vi vil nemlig gerne fange indbrudstyven på fersk gerning, lyder det fra ordensmagten.