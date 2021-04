En politipatrulje fra Nordsjællands Politi standsede mendag eftermiddag på Færgevej i Frederikssund en 31-årig bilist, der blev sigtet for narkokørsel og for at køre bil, selv om han er frakendt retten til det.

Narkopåvirket bilist blev anholdt

Det skete klokken 15.28, hvor den 31-årige, der bor i Frederikssund, blev standset af en politipatrulje, som sigtede ham, fordi han tilsyneladende havde kørt bil, selv om han var påvirket af euforiserende stoffer. Derudover blev han sigtet for at køre bil til trods for, at han var frakendt førerretten.