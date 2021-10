Send til din ven. X Artiklen: Narkohund havde held i sprøjten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Narkohund havde held i sprøjten

Frederikssund - 08. oktober 2021 kl. 10:27 Af Henrik Gregersen Kontakt redaktionen

Frederikssund

Som led i en målrettet indsats mod narkosalg på gadeplan var Nordsjællands Politi torsdag eftermiddag og aften til stede i Frederikssund.

I den forbindelse blev en personbil bragt til standsning på parkeringspladsen ved Meny på Havnegade klokken 17.45.

Føreren af bilen, en 19-årig mand fra Holbæk-området, oplyste ifølge politiets døgnrapport, at han ikke havde et gyldigt kørekort, da han havde fået sin førerret administrativt inddraget, og han blev derfor sigtet for at køre bil på trods af dette.

Ved afsøgning af bilen med narkohunden Vaks blev der fundet en mindre mængde hash, og den 19-årige blev af den årsag efterfølgende testet med narkometer. Det viste, at han formentlig havde ført bilen under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor også anholdt og sigtet for narkokørsel samt for besiddelse af euforiserende stoffer.

Den 19-årige bilist blev derefter kørt til hospitalet for blodprøveudtagning med henblik på at fastslå de præcise omstændigheder omkring hans eventuelle narkopåvirkning.

På en parkeringsplads ved Mønten blev to personer klokken 20.40 truffet i et parkeret køretøj.

Den ene person viste sig at være samme 19-årige, som patruljen tidligere på aftenen havde standset og sigtet for narkokørsel, mens den anden var en 16-årig ung mand fra Jægerspris.

Da der lugtede kraftigt af hash i bilen, blev der foretaget afsøgning med narkohunden Fister, og der blev i den forbindelse fundet to poser med mindre mængder hash i. De to mænd blev derfor begge sigtet for overtrædelse af lovgivningen om euforiserende stoffer.

På samme parkeringsplads blev flere andre personer også truffet. En 18-årig mand fra Jægerspris, ville ad flere omgange ikke efterkomme politiets anvisninger og stillede sig i vejen for patruljevognen, ligesom han havde en opfarende adfærd. Patruljen vurderede, at det var nødvendigt at anholde den 18-årige for at opretholde den offentlige orden, og han blev derefter taget med på politistationen.