En af politiets narkohunde snusede sig frem til hash i et budskads under en luftetur på en p-plads ved Frederikssundsvej i Frederikssund mandag ved middagstid. Det er dog ikke denne skønne politihund. Foto:Thomas Olsen

Narkohund fandt hash på luftetur

Det er ikke kun mennesker, der har svært ved at holde fri fra arbejde, når de holder fri.

En af politiets narkohunde gav lige sig selv en ekstraopgave under en luftetur på en parkeringsplads ved Frederikssundsvej i Frederikssund mandag ved middagstid.

Et buskads var tilsyneladende mere end almindelig interessant at snuse rundt i for narkohunden.