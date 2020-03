Narkobilist uden kørekørt

En 40-årig mand fra Sverige blev torsdag formiddag klokken 09.50 standset af politiet, da han kom kørende ad Elmedalsvej ved Lyngerup. Her viste det sig, at han var narkopåvirket og frakendt sit kørekort.

»Manden blev sigtet for kørsel under indflydelse af euforiserende stoffer samt kørsel i frakendelsestiden og blev taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad.«, oplyser Nordsjællands Politi.