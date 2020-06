Nanna og Oliver har malet til dronningen

Når dronning Margrethe på tirsdag den 16. juni får overrakt en fælles gave bestående af malerier fra alle landets kommuner, er der efter alt at dømme to børn fra Frederikssund Kommune, der vil være ekstra spændte. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Majestæten får foræret et maleri skabt af to elever fra hver kommune, henholdsvis en pige og en dreng på 3. klassetrin. Overrækkelsen af gaven er forsinket på grund af coronanedlukningen og sker præcis to måneder efter den runde dag.