Se billedserie Onsdag fandt politiet en 52-årig kvinde og hendes søn livløse i kvindens rækkehus i Skuldelev. Torsdag er politiet væk og kun afspærring foran huset minder naboer om gårsdagen. På billedet er husnummer og navne fjernet fra postkassen af hensyn til pårørende. Foto: Ea Lykke Schausen Foto: Ea Lykke Schausen

Nabo efter mor og søn fundet livløse: - Hun var en fantastisk mor

Frederikssund - 28. november 2019 kl. 17:46 Af Ea Lykke Schausen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Onsdag eftermiddag rykkede Nordsjællands Politi ud til et rækkehus på Havrevænget i Skuldelev på Hornsherred, efter de havde modtaget en bekymringshenvendelse. I huset fandt politiet en 52-årig kvinde og hendes 16-årige søn livløse.

Blandt beboerne i området er nyheden om hændelsen først ved at sænke sig torsdag, og mens flere onsdag aften blev bange for, hvad der foregik, er frygten nu erstattet med chok over det skete.

En beboer i området fortæller, at hun så blå blink og betjente, da hun kom hjem fra arbejde, men først torsdag morgen blev hun opmærksom på, hvad der var hændt.

- Jeg kan slet ikke begribe det. Jeg bliver stadig ved med at vente på, at hun træder ud af sin bil med sine indkøb, siger beboeren, der ønsker at være anonym og fortæller, at den 52-årige var en utrolig sød og lidt tilbageholden kvinde, som levede og åndede for sin søn.

- Han var hendes et og alt. Hun var simpelthen så fantastisk en mor, fortsætter beboeren og uddyber, at sønnen led af en række diagnoser, herunder autisme og boede på opholdssted, hvorfor han kun var hjemme i weekenderne.

Den 52-årige drømte dog om, at hun kunne få sin søn hjem permanent, siger beboeren:

- Hun flyttede fra et af de mindste huse i afdelingen til et stort rækkehus for godt et år siden, og jeg tror, det var fordi, hun så havde et værelse mere og håbede på, at hun kunne få sin søn hjem. Det var hendes største ønske.

Familie- og rådgivningschef ved Frederikssund Kommune, Søren Ethelberg, oplyser, at kommunen generelt ikke giver oplysninger om enkelte personers sager, hvorfor han hverken vil be- eller afkræfte, om familien havde en sag ved kommunen.

- Jeg kan kun sige, at vi altid vil gøre vores for at hjælpe borgerne bedst muligt, og at dette er en frygtelig tragisk hændelse, siger chefen.

Heller ikke Nordsjællands Politi har meget at sige i sagen.

- Vi holder det ret stringent lige nu. Men det kan være, vi åbner op for flere oplysninger senere, lyder meldingen fra efterforskningsleder ved Nordsjællands Politi, Michael Gaml.

