Når en ung pige skal erstatte en gammel ven

»Mig og Ulf« er titlen på et nyt dansk lystspil, der opføres som en mini-musical af Flemming Jensen, instrueres af Lars Knutzon, og præsenteres af Aveny-T for Frederikssund Teater i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund, lørdag den 10. februar klokken 16.00, skriver Frederiksborg Amts Avis.

I dette lystspil snor Flemming Jensen sig med en vanlig samfundskritisk tekst og handling gennem sine mange år på scnen med klassikere fra revy og teater. Men han mangler en partner og et modspil. Derfor hyrer han sin suffløse, sin unge niece Amalie, til at erstatte Ulf.

Det bliver ikke helt nemt for en ikke særlig høj 25-årig pige at tumle den opgave, så hun finder på og putter ind af sit eget stof. Flemming er ved at fortvivle. Unge mennesker kommer altid med de forkerte løsninger, de kan ikke stave, og de mangler viden og dannelse. Han er ved at blive vanvittig af hende, hvis det ikke lige var for én ting: Han kan ikke stå for hende.