En 57-årig lokofører har forklaret Nordsjællands Politi, at han blev blændet af solen og derfor ikke nåede at bremse i tide, så S-toget ramte ind i en stopbom på spor 2 på Frederikssund Station mandag aften. Foto: Tanja Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Nåede ikke at bremse: Lokofører blev blændet af solen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nåede ikke at bremse: Lokofører blev blændet af solen

Frederikssund - 24. april 2018 kl. 10:16 Af Maj-Britt Holm Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 57-årig lokomotivfører blev blændet af solen og fik derfor ikke bremset i tide, så S-toget ramte ind i en stopbom på Frederikssund Station mandag aften, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Nordsjællands Politi fik en anmeldelse om uheldet klokken 19.18, og en politipatrulje blev sendt til stedet.

Her forklarede den 57-årige lokomotivfører, at han kørte ind mod stationen med cirka 25 kilometer i timen, og at han blev blændet af solen, så han ikke fik bremset ned i tide, fortæller Henriette Døssing, der er pressekontakt hos Nordsjællands Politi.

- Togføreren blev rutinemæssigt testet med alkometer og narkometer, og begge var negative, fastslår pressekontakten.

Der lød et brag, og S-togets front blev beskadiget og forruden flækkede ved påkørslen af stopbommen for enden af spor to, som er perronen længst væk fra stationsbygningen. Desuden blev en elmast, der forbinder køreledningerne bøjet, og køreledninger blev revet ned. Derfor melder DSB tirsdag om flere aflyste afgange på linje C.

Nordsjællands Politi har ikke fået nogle meldinger om tilskadekomne i forbindelse med påkørslen, oplyser Henriette Døssing, og et vidne på stationen fortalte politipatruljen på stedet, at passagererne ikke så omtumlede ud, da de forlod toget.

- Et vidne i toget har fortalt, at der var nogle, der væltede. Men vi har ikke hørt, at nogen skulle være kommet til skade, siger pressekontakten.