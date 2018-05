Musikskolen giver koncerter i Tivoli

Med 266 koncerter fordelt på 16 scener afviklet over to dage har Musikskoledage i Tivoli nu positioneret sig som Danmarks største musikalske begivenhed for børn og unge. Det er 29. gang Musikskoledagene indtager Tivoli. Der er tilmeldt over 6000 børn og unge fra 72 forskellige musikskoler. Musikskoledagene bliver erfaringsmæssigt overværet af 50.000 publikummer fra ind- og udland.

Programmet byder på musikparader, hvor børn og unge udklædte går rundt i haven, mens de danser, synger og udøver akrobatik. Paraderne er som regel et mindre tilløbsstykke. Et kig ned i programmet vidner også om, at gæsterne bliver præsenteret for en bred vifte af musikgenrer. Der bliver masser af pop, rock og hip hop, og dertil kommer også genrer som kammermusik, promenademusik, klassisk og et særligt guitarorkester på hele 45 mand.