Det er en særegen og meget smuk og stemningsfuld oplevelse at gå til koncert i Riddersalen på Selsø Slot på Hornsherred. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Musikken fortsætter på spareramt slot

Frederikssund - 18. marts 2021 kl. 05:40 Af Henrik Helmer Petersen Kontakt redaktionen

Aktiviteterne på Selsø Slot er spareramt, men de populære sommerkoncerter på slottet på Hornsherred fortsætter. Nu også med mulighed for picnickurve og drikke, så en koncert på det skønne slot kan blive til en totaloplevelse med en skovtur i det grønne. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er en ny musikforening, Selsø-Hornsherred Musikforening, der står bag de nye tiltag på Selsø Slot. Den har Peter Kjeldsen som formand, han er også formand for Selsø Slots Venner, og han forklarer det sådan:

- Der har været afholdt koncerter med et meget højt kunstnerisk niveau i Riddersalen fra 1700-tallet på Selsø Slot i flere årtier. I mange år er de blevet arrangeret af slottets museumsleder med Selsø Slots Venner som frivillige hjælpere.

- Desværre har økonomien bag slottet ikke kunnet bære lønnen til en museumsleder, og ejerne af slottet Den Plessenske Selsø Fond har valgt, at alle aktiviteter på Selsø Slot fremover skal varetages af frivillige, af foreninger og private, og derfor har vi stiftet Selsø-Hornsherred Musikforening til at stå for sommerkoncerterne.

Brænder for det

For Peter Kjeldsen og den øvrige bestyrelse bag den nye musikforening er det vigtigt at få genstartet de populære koncerter på Selsø Slot.

- Vi savner det offentlige kulturliv og det at gå til koncerter og få musikalske oplevelser. Koncerterne er ikke bare af stor betydning for os, der bor i lokalsamfundet, men også for de mange besøgende fra hele Sjælland, som normalvis kommer til vores koncerter. Vores koncerter skiller sig ud fra mange andre koncerter, og det har vi et stort publikum til, fortæller formanden for den nye musikforening.

Peter Kjeldsen ved, at mange musikere også sætter stor pris på at give koncert i den flotte riddersal, der udmærker sig ved dens udsmykning og dens historiske miljø og også ved dens særdeles gode akustik.

- Alle kunstnere, der har spillet her, roser akustikken og den intime atmosfære under koncerterne, siger han.

Højt niveau

Selsø-Hornsherred Musikforening har som ambition at videreføre det hidtidige høje kunstneriske niveau på slottet ved at samarbejde med de bedste ensembler og solister inden for barokmusikken og hertil afholde temakoncerter og foredrag. Yderligere vil man afholde særarrangementer for medlemmer.

For at gøre koncerterne til en endnu større oplevelse, har musikforeningen indgået et samarbejde med Sønderby Kro, hvor koncertgæster vil kunne bestille og afhente picnicmad og eventuelt drikkevarer inden koncerterne, så koncertoplevelsen kan indledes med en skovtur i det grønne.

- At komme til koncerterne på Selsø Slot skal være en totaloplevelse af herregårdsmiljø, natur, mad og drikke og musik, er budskabet fra Peter Kjeldsen.

Satser på maj

Musikforeningen håber at kunne arrangere den første koncert allerede i maj, og koncerterne på slottet er åbne for alle. Billetprisen er 200 kroner. Melder man sig ind i musikforeningen, får man 50 kroner i rabat. Et medlemskab koster 200 kroner om året, og et parmedlemskab koster 300 kroner om året.

Bestyrelsen bag Selsø-Hornsherred Musikforening består af Peter Kjeldsen som formand, Bente Ahlefeldt som næstformand, Kjeld Steffensen der er cellist, Peder Skytte der forfatter og historisk omviser og Juan Saplana der er kasserer.