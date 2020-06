To motorcykler var involveret og to personer, der sad på den ene motorcykel, kom i følge døgnrapporten søndag eftermiddag lettere til skade, da den ene motorcykel væltede på J. F. Willumsensvej lige ved rundkørslen, der leder trafikken omkring J. F. Willumsensvej og Frederikssundsvej. Uheldet skete klokken 12.42, da de to motorcykler kørte i rundkørslen med lav hastighed.