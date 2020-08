Brian Mørk er kendt for talkshowet Brian Mørk Show. Pressefoto

Mørk komik indtager Parkteatret

Af Per Sand

De to komiere Ane Høgsberg og Brian Mørk kommer til Parkteatret i Frederikssund for at optræde mandag den 14. september, skriver Frederiksborg Amts Avis.